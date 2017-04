Prosegue la collaborazione tra Musicletter.it e la Commissione europea - Rappresentanza in Italia nell’ambito delle trasmissioni 22 Minuti e Un libro per l’Europa.



Prosegue la collaborazione tra Musicletter.it e la Rappresentanza in Italia della Commissione europea nell’ambito di 22 Minuti - Una settimana di Europa in Italia e Un libro per l’Europa, programmi realizzati da Europalive e diffusi sul sito dell’UE (qui), su una rete di radio locali e regionali (qui) e da ÈliveRomaTv (qui).

I musicisti che volessero sapere come fare per segnalare, gratuitamente, il proprio lavoro discografico durante le suddette trasmissioni, possono scrivere a musicletter@gmail.com mettendo in oggetto “Un disco per l’Europa”. Entro due giorni lavorativi riceverete tutte le istruzioni necessarie per partecipare. (La redazione)