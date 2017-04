Valerie June dal vivo in Italia per un’unica data estiva.



Valerie June, la cantautrice americana che con il suo ultimo album dal titolo The Order Of Time si è guadagnata la stima del pubblico e della critica specializzata, sarà in Italia il 23 luglio 2017 al Circolo Magnolia di Segrate (MI) per un’unica data estiva.

La sua musica è una miscela di country, blues, gospel e soul servita in chiave attuale e mai banale che potremmo definire più semplicemente alternative folk pop. Pubblicato il 10 marzo 2017 da Tunes Music, sotto licenza di Concord Music Group, The Order Of Time racchiude dodici bellissime tracce che si possono ascoltare in streaming integrale sul nostro blog. Buon ascolto. (La redazione)

Clicca qui e ascolta il disco mentre navighi

The Order of Time by Valerie June