I primi nomi del Riot Fest 2017 di Chicago



È oggi che gli organizzatori del Riot Fest di Chicago rivelano la prima tranche di oltre 70 nomi che si esibiranno dal 15 al 17 settembre 2017 a Douglas Park. Gli headliner della kermesse musicale saranno i geniali Nine Inch Nails, i Queens of the Stone Age con il loro rock ruffiano, oltre che i ricostituiti Jawbreaker, pionieri del punk rock.

La lineup include anche nomi storici del post punk degli anni '80 come i New Order, i Paramore, i Prophets of Rage, l'inimitabile M.I.A., i Wu-Tang Clan, un dj set di Mike D dei Beasty Boys, un set esclusivo per il 40esimo anniversario dei Bad Brains, leggende del punk hardcore, e apparizioni speciali dai "fratelli" di Chicago Ministry e Vic Mensa.