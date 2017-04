Somersault è il titolo del nuovo album dei Beach Fossils. Ascolta i primi due singoli.



Gli statunitensi Beach Fossils stanno per tornare con Somersault, terzo album della carriera che segue l’omonimo esordio del 2010 e Clash the Truth del 2013. Il disco della formazione di Brooklyn, New York, sarà pubblicato il 2 giugno 2017 da Bayonet Records e distribuito in Italia da Goodfellas.

Undici tracce di psych surf pop che mettono insieme leggerezza melodica, atmosfere sixties e sognanti (leggi dream pop) e un approccio decisamente personale e contemporaneo (leggi indie o alternative). Per rendersene conto basta ascoltare i primi due singoli estratti da Somersault, ovvero This Year e Saint Ivy. (La redazione)

Somersault by Beach Fossils