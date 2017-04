Evan - Reworks, Remixes, Alternatives, 2017 (full album stream)



Dopo l’omonimo esordio di giugno 2016, il produttore, dj e compositore partenopeo Gaetano Savio aka Evan ci propone un nuovo album di versioni alternative e remix che ha visto la luce il 4 aprile 2017. Un lavoro il cui intento è quello di esplorare percorsi diversi e di andare più in profondità rispetto alle tracce originali presenti nel primo album, affidandosi anche alla sensibilità degli artisti coinvolti nell’operazione.

Restando ferma la voglia di mettere insieme la tecnologia digitale del computer e l’esperienza umana dello strumentista, qui trovano spazio idee musicali anche molto eterogenee, dal gusto brasiliano di Só Assim (versione alternativa di Don’t Quit) alla cassa in quattro di Thrill Me (3AM Rework) passando per l’afrofunk di Impressions fino ad arrivare alla elettronica di Say Goodbye nella versione di Richie Ravello.

Prodotto da Ken Waizu e masterizzato da Davide Barbarulo, Reworks, Remixes, Alternatives è in streaming integrale su Musicletter.it a partire da oggi. Buon ascolto. (Fonte: Sfera Cubica)

Clicca qui e ascolta il disco mentre navighi

