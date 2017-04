Heidi For President - Nostrils, 2017 (full album stream)



Viene in mente Ridley Scott, e le sue lezioni sui “point break”, sui punti di rottura. Ovvero i colpi di scena. Il primo, ma maturo disco di Heidi For President (nome bizzarro che già anticipa l’attitudine “weirdo”) di “point break” è pieno zeppo. E non suona per niente forzato, in tutti questi suoi punti di svolta.

Amore e natura sono le parole chiave che ispirano la band di Taranto. Che suona come se fosse nata a Brooklyn NYC a suon di Animal Collective o altri combi freak, psichedelici, liberi di suonare e saltare tra generi diversi in un batter d’occhio. Stupendo. (Lunatik)

