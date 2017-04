Reflections - Mojave Desert è il titolo del cortometraggio e colonna sonora di Floating Points



Floating Points è nato principalmente come progetto solista del produttore e musicista Sam Shepherd, prima che diventasse chiara la natura espansionistica della sua musica.

Dopo l’acclamato debutto con Elaenia, l’esibizioni live del progetto, hanno visto Sam accompagnato da una serie di talentuosi musicisti con lo stesso Shepherd alla guida. In questi giorni Floating Points ha annunciato l’uscita di un nuovo cortometraggio con colonna sonora, Reflections - Mojave Desert, composto interamente da materiale inedito.

Il disco uscirà per la sua etichetta Pluto, il prossimo 30 giugno. Il film è stato realizzato in collaborazione con la regista Anna Diaz Ortuño.

Il cortometraggio vede Sam Shepherd e la sua band impegnati in un’emozionante esplorazione sonico di un ambiente desertico dal cielo infinito. E il video di Silurian Blue, secondo brano della colonna sonora dalla durata di 7 minuti, è la prima rivelazione del suo nuovo lavoro.

Silurian Blue vede Sam e la sua band impegnati in un lungo brano alle prese con paesaggi sonori desertici. L’artista, in occasione di un suo viaggio esplorativo nel deserto del Mojave, ha notato come sia possibile trasformare questo viaggio in un qualcosa dove si iniziaad esplorare lo spazio, fonicamente e visualmente.

Questa è la prima di una serie pianificata di registrazioni ambientali di Floating Points filmate e registrate in differenti luoghi sparsi per il mondo. La registrazione è avvenuta lo scorso anno, quando ha viaggiato nel deserto del Mojave in occasione del tour statunitense.

Colpiti immediatamente dalle differenti varietà di suoni creati dalle formazioni rocciose e dalle valli, Sam e la sua band hanno iniziato un’operazione di registrazione e hanno filmato questo nuovo lavoro alla base delle sculture naturali incontrate. Nasce così Reflections-Mojave Deserts la cui musica rispecchia perfettamente il paesaggio da cui è nata: crescente e vasto, dinamico e intimo, incentrata su due brani più lunghi e tre più corti che conducono l’ascoltatore in un viaggio psychedelico di 27 minuti.

Tra i più apprezzati DJ e produttori, Floating Points è stato in tour con The XX e ha collaborato con Caribou e Four Tet, esibendosi inoltre in importanti festival come il Glastonbury, il Primavera e il Pitchfork Festival Europe. L’album di debutto di Floating Points, Elaenia, è uscito nel 2015, seguito poi da Kuiper EP, realizzato l’anno successivo. Il nuovo lavoro discografico nonché cortometraggio, Reflections-Mojave Deserts, sarà pubblicato il 30 giugno 2017. (Audioglobe)

