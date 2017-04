Robyn Hitchcock - S.T. - 2017 (full album stream)



Ventunesimo e omonimo album della carriera per l’eclettico cantautore inglese Robyn Hitchcock. Un disco definito dallo stesso autore «un lavoro estatico di negatività» e che rivela tutto il suo mondo fatto visioni e ambientazioni sci-fi e di sonorità tanto folk barocche quanto alt. country che psichedeliche.

Dieci nuove tracce pubblicate il 21 aprile 2017 su Yep Records e distribuite in Italia da Audioglobe che sicuramente non passeranno inosservate. E che a partire da oggi sono in streaming integrale sul nostro blog. Buon ascolto. (La redazione)

Clicca qui e ascolta il disco mentre navighi

