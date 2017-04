Woods con il nuovo album dal titolo Love Is Love



Band superlativa di musica indie folk, gli americani Woods, dopo l’ultimo e bellissimo City Sun Eater in the River of Light del 2016, tornano “a sorpresa” con un nuovo album dal titolo Love is Love.

Sei nuove tracce della durata complessiva di 32 minuti, registrate tra novembre e gennaio 2017, e pubblicate lo scorso 21 aprile per Woodsist. A eccezione di Spring is in the air, la più lunga delle canzoni (ben 10 minuti), tutte le altre sono in streaming integrale sul nostro blog a partire da oggi. Folk, pop e psichedelia gentile. Buon ascolto. (La redazione)

Love Is Love by WOODS