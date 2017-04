Thegiornalisti dal vivo a Ferrara Sotto le Stelle 2017



Dopo il boom di vendite per le due date evento al Palalottomatica di Roma, collezionando l’ennesimo sold out, e al Mediolanum Forum di Milano, i Thegiornalisti tornano con un tour estivo imperdibile Completamente senza estate. La band fenomeno del nuovo pop italiano, capitanata da Tommaso Paradiso, porterà uno show impareggiabile giovedì 6 luglio 2017, a Ferrara in occasione del festival Ferrara Sotto Le Stelle, in Piazza Castello.

Fra le novità da segnalare l’ultimo singolo inedito Senza, appena uscito su Spotify ha subito raggiunto il 1° posto della classifica Viral 50 Italia, il 5° dalla Viral 50 Global e dà inoltre il nome ai due live di maggio e al tour estivo, il brano Pamplona di Fabri Fibra feat. Thegiornalisti.

Dopo aver girato l’Italia collezionando sold out, i Thegiornalisti tornano a regalare emozioni con un tour estivo. Il 24 febbraio è uscito in radio Sold Out, secondo estratto dall’album Completamente Sold Out, pubblicato a ottobre 2016 per Carosello Records e disponibile in tutti i negozi tradizionali, in digital download e su tutte le piattaforme streaming.

Dopo poche settimane di rotazione, Sold Out è nella Top20 dell’airplay radiofonico e con oltre 1 milione di streaming su Spotify. Ad anticipare l’album Completamente Sold Out, balzato a cinque mesi dall’uscita ai vertici della classifica iTunes, è il singolo Completamente, brano disco d’oro digitale, che ha conquistato tutti i network radiofonici.

L’appunatemento con i Thegiornalisti va ad arricchire l’interessante programma di Ferrara Sotto le Stelle 2017 (vedi qui), uno dei migliori festival italiani di musica indipendente e alternativa. (La redazione)

allowfullscreen>