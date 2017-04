Il secondo album dei Black Fluo



Concepito come una continuazione del primo album (Billion Sands del 2014), Like Lovers in the Dark è il secondo lavoro discografico dei Black Fluo e riprende la sofferente dialettica tra donna-madre / nascita-desolazione e la evolve dentro i pericoli della seduzione dove si avvia l’atto della perversione e il lento instaurarsi di una fastidiosa sensazione di colpa.

Un lungo viaggio interpretato a piccoli intervalli, sempre più radi, sempre più inverosimili del racconto di una visione oscura che rivela i luoghi dove gli amanti consumano la loro passione, giù in fondo alla notte, ubriachi e spregiudicati, sofferenti e malinconici.

Like Lovers in the Dark, in uscita per Pulver Und Asche il 2 giugno 2017, è un lento approssimarsi, un passeggiare forzato a occhi spalancati, nei paesaggi notturni tra le fiaccole scarne dell’amore. (5ive Roses)