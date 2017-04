A Sanremo la seconda edizione di Complice la musica - Musiche da New York.



Nel 100° anno della nascita il Club Tenco ricorda Fernanda Pivano con la 2° edizione di Complice la musica – Musiche da New York, un’intera serata di musica per rendere omaggio alla scrittrice, poetessa e traduttrice, nonché una delle figure di spicco della cultura del Novecento italiano. Dopo l’esordio dell’appuntamento primaverile del Premio Tenco avvenuto lo scorso anno, questa nuova edizione cambia scenario e viene allestita al teatro Ariston di Sanremo, il prossimo 7 maggio.

La grande capacità di Fernanda Pivano di divulgare la letteratura americana ha declinato l’idea di una serata che avesse come filo conduttore l’influenza della musica d’oltreoceano su quella italiana. A raccontarlo, attraverso note, parole e set esclusivi creati per l’occasione, saranno: Patti Smith, Mauro Ermanno Giovanardi, Vittorio De Scalzi, Giorgio Conte e, per la prima volta al Tenco, Dargen D’Amico.

«Abbiamo pensato di raccontare la musica di New York e cosa abbia rappresentato e rappresenti attraverso quattro epoche e generi musicali – ha spiegato il responsabile artistico, Sergio Secondiano Sacchi -: il jazz degli anni ’20, gli anni ’70, i cantautori e il il rap, che rappresenta anche l’ultimo significativo stile musicale (e apporto culturale) arrivato dalla Grande Mela».

Per questo sentito appuntamento, Patti Smith torna dopo ben 14 anni sul palco dell’Ariston. Di scena con la sua band, per oltre un’ora di spettacolo, affronterà un live originale per la serata. Era stata, infatti, proprio la Pivano a consegnarle, quel 25 ottobre del 2003, il Premio Tenco. Le foto le avevano mostrate insieme, sul palco dell’Ariston, mentre stendevano lo striscione arcobaleno della pace. Patti Smith aveva dedicato all’avvenimento la poesia The clouds of Sanremo poi pubblicata nel libro L’anima dei poeti – Quando la canzone incontra la letteratura.

Dargen D’Amico, invece, è una novità per il Club Tenco, ovvero, rappresenta una nuova linea del “nuovo corso” del Club: un’apertura verso linguaggi diversi, come il rap, fino ad ora mai sperimentati tra i tanti nomi che hanno sfilato e scalfito la memoria del Premio Tenco.

Non potevano mancare in questa serata musicale e culturale, ma anche di grandi emozioni, gli amici storici del Premio Tenco e della Pivano, ovvero, Vittorio De Scalzi, nei 50 anni della sua carriera, e Mauro Ermanno Giovanardi che interpreteranno brani di Lou Reed artista caro alla Pivano, e Leonard Cohen mentre Giorgio Conte rievocherà il Cotton Club con una canzone scritta appositamente per la serata.

Complice la musica – Musiche da New York, è il primo di una serie di appuntamenti che il Tenco riserverà quest’anno alle culture musicali delle città di mare. Un tema che verrà ripreso anche nella tradizionale Rassegna della Canzone d’Autore in programma a ottobre. (Fonte: Comuniciazione Globale)