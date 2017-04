Timber Timbre - Sincerely, Future Pollution, 2017 (full album stream)



Pubblicato il 7 aprile 2017 da City Slang, Sincerely, Future Pollution è il nuovo album dei Timber Timbre, formazione canadese guidata dal compositore e musicista Taylor Kirk che fa del mistero e dell’oscurità l’essenza delle proprie canzoni.

Un lavoro psych folk dalle atmosfere cinematografiche che arriva a tre anni di distanza dal precedente Hot Dreams e che evidenzia una scrittura eccellente e un sound decisamente originale e riconoscibile.

Registrato a Parigi, Sincerely, Future Pollution si compone di nove splendide tracce che mettono in evidenza il talento di Taylor Kirk e che, a partire da oggi, si possono ascoltare in streaming integrale sul nostro blog.

I Timber Timbre saranno dal vivo in Italia per due imperdibili date: il 27 agosto al Todays Festival di Torino e il 28 agosto 2017 all’Hana Bi di Marina di Ravenna. Intanto, nell’attesa dei due eventi, non ci resta che augurarvi buon ascolto sulle note del nuovo disco. (La redazione)

Clicca qui e ascolta il disco mentre navighi

Sincerely, Future Pollution by Timber Timbre