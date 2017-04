I canadesi Timber Timbre al Todays Festival 2017. Ascolta il loro ultimo album Sincerely, Future Pollution.



Timber Timbre, la creatura del compositore e musicista canadese Taylor Kirk, giunta alla ribalta grazie ai precedenti acclamati album come Creep On Creepin’ On e Hot Dreams, e all’inserimento di diversi brani nelle colonne sonore di serie cult come Walking Dead e Breaking Bad, torna in concerto in Italia in una data all’interno di Todays Festival 2017 per presentare l’ultimo album Sincerely, Future Pollution pubblicato il 7 aprile scorso e che è possibile ascoltare in streaming integrale su Musicletter.it ( clicca qui ).

L’appuntamento con i canadesi Timber Timbre è quindi per domenica 27 agosto al Today Festival 2017 di Torino. Nello stesso giorno si esibiranno anche Band of Horses e The Shins. Per consultare il programma completo visitate il sito del festival. (Fonte: Ja.La Media Activities)

Clicca qui e ascolta il disco mentre navighi

Sincerely, Future Pollution by Timber Timbre