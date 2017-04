Beatrix Players - Magnified, 2017 (full album stream)



Le Beatrix Players sono un trio londinese tutto al femminile che suona una musica affascinante e colta che unisce folk, prog, pop e musica da barocca.

Magnified è il titolo del loro album di debutto che non mancherà di incantare gli amanti di Kate Bush e Tori Amos come pure quelli di Loreena McKennitt e Mazzy Star, tanto per fare qualche nome.

Prodotto dalle stesse Beatrix Players e distribuito in Italia da Audioglobe, il disco è in streaming integrale sul nostro blog a partire da oggi. Buon ascolto. (La redazione)

Clicca qui e ascolta il disco mentre navighi

Magnified by Beatrix Players