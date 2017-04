Ruinism: nuovo album per il producer britannico Stuart Howard aka Lapalux.



A due anni di distanza da Lustmore arriva Ruinism, nuovo lavoro discografico del producer britannico Stuart Howard aka Lapalux che, questa volta volta, prende come fonte di ispirazione il concetto di ipnagogia, ovvero “una sorta di sospensione di coscienza che si verifica tra gli stati di veglia e sonno”.

Ecco, insomma, questo terzo album di Lapalux mette in evidenza questo stato di illusione in cui tutti sensi sono coinvolti, in bilico tra realtà e allucinazione, tra vita e morte. Un limbo in cui si sviluppa e si adagia meravigliosamente la musica elettronica di Ruinism, disco che vedrà la luce il 30 giugno 2017 su Brainfeeder. (La redazione)

I nostri streaming