Atlante Rock - Viaggio nei luoghi della musica, il nuovo libro di Ezio Guaitamacchi



Grazie a un’accoglienza generosa, sia da parte del pubblico appassionato che dei media, Atlante Rock - Viaggio nei luoghi della musica è già alla sua seconda edizione. Successo cult che ha reso questo nuovo e piacevolissimo libro del critico musicale Ezio Guaitamacchi, edito da Hoepli, anche un divertente show itinerante sulle strade del rock.

Atlante Rock - Viaggio nei luoghi della musica è uno straordinario viaggio nei luoghi che hanno fatto la storia del rock in cui la musica è associata a immagini. E le immagini a luoghi. Luoghi a volte remoti, spesso fuori dai percorsi consueti ma che sono stati testimoni di fatti, episodi, aneddoti e leggende che hanno fatto epoca. Non a caso, ancora oggi, i loro nomi (Woodstock, Abbey Road, Carnaby Street, Haight-Ashbury, Asbury Park, Greenwich Village, Laurel Canyon, Altamont, ecc.) evocano ricordi formidabili, suggestioni forti, emozioni intense a ogni vero appassionato. Attraverso una trentina d’itinerari geo-musicali, l’autore (“rock traveller” per passione e professione) accompagna i lettori in un viaggio, reale o virtuale, che ripercorre in modo divertente e fantasioso le tappe principali della storia del rock.

Tra le pagine del libro sarà divertente e utile scoprire gli studi in cui è nato il rock and roll, la villa dove i Beatles hanno incontrato Elvis, l’albergo di New York che ha ospitato l’esuberanza artistica di Andy Warhol e Patti Smith, Leonard Cohen e Janis Joplin, Bob Dylan e Allen Ginsberg, lo scantinato in cui è nato il rock blues dei Rolling Stones, il ponte sotto il quale dormiva Kurt Cobain, gli appartamenti contigui di Jimi Hendrix e Georg Frederich Handel, Cavern, Cafe Wha?, Marquee, CBGB, Fillmore, Troubador, Stone Poney e gli altri club in cui il rock si è fatto le ossa, Monterey, Woodstock, Altamont, Hyde Park e gli spazi dei grandi Festival oppure il palazzo dei Led Zeppelin, le dimore di Elvis, Michael Jackson, John Lennon e molto altro ancora.

I più fortunati potranno consultare questo volume come una vera e propria guida turistica, altri lo useranno per i loro “tragitti sonori” nella rete, altri ancora viaggeranno con la mente nello spazio e nel tempo sognando per qualche ora di essere a fianco dei loro idoli musicali. Di seguito i primi appuntamenti in programma con Ezio Guaitamacchi e Brunella Boschetti che vi presenteranno questo Atlante Rock - Viaggio nei luoghi della musica. (Fonte: Hoepli)

29 aprile – CREMONA (La Feltrinelli)

5 maggio – ROMA (IBS Libraccio)

6 maggio – PERUGIA (La Feltrinelli)

14 maggio – ABBIATEGRASSO (MI) (La città dei Narratori)

19 maggio – PARMA (La Feltrinelli)

26 maggio – FIRENZE (libreria On The Road)

27 maggio – AREZZO (La Feltrinelli)

2 giugno – SANREMO (IM) (Club Tenco)

3 giugno – GENOVA (Via del Campo 29 rosso)