Torna la seconda edizione del Festival del Giornalismo Musicale



Dopo il successo dello scorso anno, torna il Festival del Giornalismo Musicale, ospitato anche stavolta dal Mei - Meeting delle Etichette indipendenti di Faenza e in programma il sabato 30 settembre e la domenica 1° ottobre.

Un evento mai realizzato in Italia, che da subito lo scorso anno ha suscitato grande interesse, testimoniato dalla presenza di tantissimi giornalisti, da quelli delle grandi testate a quelli delle webzine, delle radio e tv e di tutti i new media. Più di 100 i partecipanti nella due giorni che ha in qualche modo rovesciato le abitudini tradizionali degli eventi musicali, mettendo al centro i giornalisti, il loro nuovo ruolo.

Quest’anno si tornerà a confrontarsi aprendosi però anche all’esterno con incontri con altri addetti ai lavori, come ad esempio un rappresentante di WIN, l’associazione mondiale dei discografici indipendenti che parlerà delle iniziative della musica indipendente a livello mondiale.

Il MEI 2017 invita a partecipare alla due giorni tutti i giornalisti interessati a portare il loro contributo, parere, suggerimento e suggestione, da quelli delle grandi testate a quelli delle tantissime webzine e social. L’appuntamento è curato da Enrico Deregibus e prenderà forma anche in base agli stimoli dei giornalisti stessi, che potranno offrire idee e spunti da qui a settembre, con particolare riferimento anche ai temi di impegno sociale e civile. (Fonte: Audiocoop)