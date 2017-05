Modern Kosmology, il nuovo album di Jane Weaver. Ascolta il primo singolo.



Sarà pubblicato il 19 maggio prossimo da Fire Records il nuovo album della cantautrice britannica Jane Weaver (Kill Laura, Misty Dixon). Il disco, che sarà distribuito in Italia da Goodfellas, ha per titolo Modern Kosmology e arriva a distanza di due anni dal precedente The Amber Light.

Nell’attesa della pubblicazione è possibile ascoltare in streaming integrale Slow Motion, il primo singolo estratto dal nuovo lavoro discografico della musicista e cantante inglese. Buon ascolto. (La redazione)

Modern Kosmology by Jane Weaver