Colin Stetson è un sassofonista di musica jazz e sperimentale conosciuto anche per le sue numerose collaborazioni in ambito indie come, per esempio, Arcade Fire, Bon Iver e Animal Collective.

Originario del Michigan, il musicista americano, che ha scelto come quartier generale il Canada, precisamente Montréal (Québec), ha alle spalle diversi lavori da solista che hanno entusiasmato non soltanto la critica specializzata ma anche il pubblico, tra questi lavori ricordiamo Slow Descent del 2003, New History Warfare Vol. 2: Judges e Sorrow del 2016.

All This I Do For Glory è invece il titolo della sua ultima fatica discografica pubblicata il 28 aprile 2017 da 52Hz. Un meraviglioso disco dalle sonorità ipnotiche che a partire da oggi è possibile ascoltare in streaming integrale su Musicletter.it. (La redazione)

