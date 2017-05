La top ten #3 degli album in streaming integrale su Musicletter.it | da gennaio ad aprile 2017



Continua la nostra ricerca dei migliori album pubblicati, questa volta, da gennaio ad aprile 2017 e in streaming integrale sul nostro blog. Come al solito sono dieci e non devono essere stati inclusi in una delle top ten precedenti (vedi qui).

Un modo per consigliare l’ascolto, e speriamo anche l’acquisto, ai tanti appassionati di buona musica che cercano, attraverso queste pagine, sonorità alternative a quelle che generalmente trovano spazio sui grandi canali mediatici. (La redazione)

TOP TEN #3 | FULL ALBUM STREAM (da gennaio ad aprile 2017)

01. TIMBER TIMBRE - Sincerely, Future Pollution (City Slang, 2017)



02. GAS - Narkopop (Kompakt, 2017)



03. ROBYN HITCHCOCK - S.T. (Yep Records, 2017)



04. IN FLAGRANTI - Sprezzatura (Codek Records, 2017)



05. ULVER - The Assassination of Julius Caesar (House of Mythology, 2017)



06. SHANNON WRIGHT - Division (Vicious Circle, 2017)



07. FATHER JOHN MISTY - Pure Comedy (Sub Pop, 2017)



08. FUFANU - Sports (One Little Indian, 2017)



09. COLIN STETSON - All This I Do For Glory (52HZ, 2017)



10. GIULIA VILLARI - Real (Ivory Records, 2017)



