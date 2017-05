Recensione: Francesco Garito - L’Attesa (2017)



Un disco privo di ipocrisia e di bellezza plastificata. Facile vincere con un computer. Mi unisco al coro della bella critica che questo disco ha ricevuto in queste prime settimane di vita e sottolineo quanto sia importante oggi il ritorno alle origini del suono, della scrittura e dell’umanità che deve esserci dietro un’opera d’arte. Umanità.

Francesco Garito torna con un nuovo disco che si intitola L’Attesa e dentro c’è un mare di umanità. Un lavoro salvifico che di sovente devo riascoltare per depurare l’aria attorno da tanta elettrificata digitalizzazione del tutto. E come lui ce ne sono, sempre meno però. Contro la plastificazione ormai di qualsiasi cosa, Francesco Garito ha realizzato un disco vero, reale, suonato (che paradosso oggi sottolineare questa come peculiarità artistica). Un disco pensato e poco ragionato.

Alla produzione troviamo la chitarra pregiata di Stefano Cantarelli e un suono minimale e analogico realizzato dagli studi dell’Amor Mio Non Muore. Un lavoro che fotografa l’istinto di un testo e di un design, la passione di un messaggio da lanciare, la poetica delle attese e dei respiri e anche - non mi si voglia male - di qualche fuori tempo che sancisce la realtà della diretta.

Niente errori, sia chiaro, sfumature. E noi siamo fatti di sfumature. Lascio ai computer la precisione matematica. Insomma, Garito non è un robot né un prodotto da codici binari, e L’Attesa lo dimostra. Perché è un disco di un cantautore che fa ancora l’artigiano, e pensa e valuta e misura ogni parola, ogni accordo e l’anima di ogni compagno di viaggio.

Avrei preferito qualche canzone in più, magari avrei evitato di fare l’ennesimo omaggio a De Gregori, tuttavia, c’è personalità ovunque: umile, sincera, snella e efficace. Di certo non è il disco della svolta né la composizione che farà storia. Ma la storia è fatta dagli uomini e non dai computer. E di tutta questa musica plastificata non so più cosa farmene. Per fortuna esistono ancora artisti che guardano in faccia la loro musica e si presentano in carne e ossa, perché - avete capito bene - odio gli avatar! Abbandoniamo l’idea dei ritornelli radiofonici e strutturati e mettiamoci all’ascolto di una canzone d’autore vera. (Alessandro Riva)