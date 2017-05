Jesca Hoop dal vivo in Italia



Dopo il successo di pubblico e critica per il suo ultimo lavoro in studio dal titolo Memories Are Now, la cantautrice californiana Jesca Hoop arriva in Italia per due date: il 24 maggio al Teatro Bloser di Genova e il 25 maggio 2017 al Blackmarket di Roma.

Di seguito è possibile ascoltare Memories Are Now, album pubblicato lo scorso 10 febbraio da Sub Pop, in streaming integrale sul nostro blog. (La redazione)

Clicca qui e ascolta il disco mentre navighi

