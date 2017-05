L’impatto del Record Store Day 2017 sulle vendite: ecco la top ten del vinili più venduti in Italia nella settimana 17.



Secondo quanto dichiarato dalla FIMI in un comunicato stampa di oggi 4 maggio 2017, nella settimana appena terminata (la numero 17), ovvero quella immediatamente successiva al Record Store Day 2017, tenutosi lo scorso sabato 22 aprile, in Italia i negozi indipendenti di musica hanno registrato un incremento delle vendite del 43% rispetto la precedente.

Quantunque tutti i formati abbiano beneficiato di questo incremento, a determinare maggiormente la crescita sono stati gli album in vinile con un picco del 132%. C’è da evidenziare, tuttavia, che a dominare la Top Ten dei vinili più venduti nella settimana numero 17 sono titoli e artisti storici che è possibile leggere di seguito. (La redazione)

TOP TEN VINILI | WEEK 17 - 2017

1. Red Hill Mining Town by U2

2. Interstellar Overdrive by Pink Floyd

3. Non Plan by David Bowie

4. Ragazza Sola Ragazza Sola by David Bowie

5. Penny Lane / Strawberry Fields by The Beatles

6. Mi vendo / Morire qui by Renato Zero

7. State of Love and Trust / Breath by Pearl Jam

8. Madame / Uomo da bruciare by Renato Zero

9. La canzone di Marinella by Mina

10. Forma e sostanza by C.S.I.