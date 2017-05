Inarmonics - A Thing Of Beauty, 2017 (full album stream)



A Thing Of Beauty è l’album di debutto degli Inarmonics, formazione modenese che realizza un lavoro influenzato dalla new wave anni ‘80 ma anche da sonorità black e persino progressive. Un disco registrato in presa diretta ma non per questo motivo poco curato negli arrangiamenti.

A Thing Of Beauty - titolo ispirato è dall’opera di John Keats - mette in evidenza il carattere sperimentale degli Inarmonics capaci, grazie anche alla versatilità vocale di Gianluca Gabrielli e al tocco di chitarra di Massimiliano Manocchia, di essere tanto funk quanto dark.

Pubblicato oggi 5 maggio 2017 da New Model Label, il disco d’esordio degli Inarmonics è in streaming integrale sul nostro blog. Otto tracce che vedono il contributo di una solida sezione ritmica composta da Giampaolo Simonini al basso e Manuel Prota alla batteria. Buon ascolto. (La redazione)

