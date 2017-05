Non abbiamo mai vinto un cazzo, il nuovo album degli Zeman.



Non abbiamo mai vinto un cazzo è il titolo del secondo lavoro discografico sulla lunga distanza degli Zeman. Un titolo che - come dichiara la stessa band attraverso un comunicato del loro ufficio stampa - “è un chiaro riferimento alla principale critica che viene mossa alla nostra formazione dai detrattori”. E che, a torto o ragione, mette in evidenza una visione estremamente semplicistica di intendere la musica oggi. Il nuovo album dei friuliani Zeman è stato pubblicato lo scorso 27 aprile da To Lose La Track. (La redazione)