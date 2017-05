Mac DeMarco - This Old Dog, 2017 (full album stream)



This Old Dog è il titolo del nuovo album dell’eclettico cantautore Mac DeMarco, disco in uscita oggi 5 maggio per Captured Tracks, con distribuzione Goodfellas, che conferma il talento del musicista originario del Canada.

A ispirare questo terzo lavoro discografico è stato il suo trasferimento dal Queens a Los Angeles. Ecco, infatti, cosa dice a tal proposito Mac DeMarco: ”Avevo preparato i demo del nuovo album convinto che una volta trasferitomi a Los Angeles avrei finito tutto in fretta. Ma arrivato lì ho realizzato che trasferirsi in una nuova città e iniziare una nuova vita richiede tempo. In genere scrivo, registro e pubblico senza nessun intoppo. Ma stavolta ho scritto i pezzi e poi li ho messi da parte per lungo tempo. Li ho lasciati respirare. Quando questo accade devi davvero conoscere le tue canzoni perfettamente. È stato tutto diverso.”

”La maggior parte di questo album - continua Mac DeMarco - è stato realizzato solo con una chitarra acustica, un synth e una drum machine. Solo un pezzo ha la chitarra elettrica. Quindi, uno stile nuovo per me.” Il canadese si esibirà in Italia il 24 agosto all’AMA Festival di Asolo (TV) e il 25 agosto 2017 Todays Festival di Torino. A partire da oggi è possibile ascoltare This Old Dog in streaming integrale su Musicletter.it. (La redazione)

