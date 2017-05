In anteprima il video di Faine, Pillole di House, che anticipa l’uscita del suo nuovo disco.



Arriva oggi, lunedì 8 maggio 2017, in anteprima streaming su Musicletter.it, il video di Faine. Si intitola Pillole di House, titletrack che anticipa l’uscita del suo nuovo disco previsto per il 22 maggio prossimo su Cookmusic.

Dentro la musica e il clip di Faine c’è tutta la filosofia di vita di Angelo Elle, sound designer, arrangiatore e produttore artistico che si cela dietro questo interessante progetto italiano. Ci sono le scariche di pensieri notturni, dischi vecchi di papà e ricordi di festival sanremesi assieme a cumuli di riviste e cartoline di vacanze immaginarie che ricoprono il soffitto.

“Come si fa a stare bene? Come si fa a dormire bene?” Le domande continuano a girare in un loop frenetico di immagini e visioni che Faine rielabora, ora su un divano parlando con uno psicologo immaginario ora provando stimolanti ipotesi transgender, ora cercando una soluzione fra le tante pillole che hanno come risultante sempre la stessa risposta: “Pillole di House, Pillole di Me“. Buona visione. (La redazione)

