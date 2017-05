Noon - Rami, 2017 (full album stream)



Noon è un progetto musicale nato nel 2015 da Lorenzo Forte (voce, chitarra acustica), Antonio Tunno (chitarra, cori), Marco Verardo (basso) e Fabrizio Gualtieri (batteria), e Rami è il titolo del loro primo album pubblicato il 15 aprile 2017 da Beta Produzioni.

Composto da undici tracce, dieci canzoni (di cui una cover dei CCCP, Annarella) più un brano strumentale, [i]Rami vede la partecipazione straordinaria di Roberto Dell’era (Afterhours), il quale, oltre a suonare diversi strumenti all’interno dell’album, canta in un brano dello stesso, ed è produttore artistico di due canzoni (Guerra sugli alberi e Scatola1).

Tema centrale dell’album è lo scorrere del tempo, la difficoltà, nonostante gli sforzi, di mantenere salde le proprie sicurezze e di non restare spettatori inermi e passivi davanti al mondo che non assicura nulla di assodato se non certezze relative. A partire da oggi il disco è in streaming integrale sul nostro blog. Buon ascolto. (La redazione)

