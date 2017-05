VonDatty - Ninnenanne, 2017 (full album stream)



Pubblicato il 5 maggio 2017 da Tsunami Station, con distribuzione Goodfellas, Ninnenanne è il titolo del secondo album del cantautore romano VonDatty. Album che di fatto chiude la cosiddetta “Trilogia della notte“, iniziata con l’EP Diavolerie del 2012 e proseguita con il disco Madrigali del 2014.

Un trilogia che ha preso vita dall’esigenza di riassumere lo sviluppo, la crescita e l’evoluzione della forma-canzone nel progetto VonDatty. La scelta della notte, come tema principale, nasce essenzialmente dal momento in cui queste canzoni sono state concepite e da un rapporto non molto convenzionale con il sonno.

Concetti e visioni che culminano in Ninnenanne che rappresenta la sintesi e la maturità di VonDatty: il bambino di “Diavolerie” intento a sperimentare con i suoi giocattoli è cresciuto e la rabbia di “Madrigali” ora si è tramutata in consapevolezza. L’amore, per quanto ossessivo e malato, ora non è più urlato, anche se di notte si continua a dormire poco.

Ninnenanne è insomma un disco di canzoni d’amore ma anche di fantasmi, nato dopo un lungo periodo di crisi creativa, dove i suoni si fanno più morbidi e le immagini più forti. Un lavoro che non ha voflia di sorprendere l’ascoltatore a tutti i costi, ma che vuole semplicemente e lentamente lasciar spazio alle emozioni. Quelle vere. Il nuovo album di VonDatty è in streaming integrale sul nostro blog a partire da oggi. Buon ascolto. (La redazione)

