Un album che racchiude 30 anni di musica di Nick Cave and the Bad Seeds



Il 5 maggio scorso è stato pubblicato Lovely Creatures: The Best of Nick Cave and the Bad Seeds, album che racchiude trent’anni di musica di Re Inchiostro. La raccolta sarebbe dovuta uscire nell’autunno del 2015 ma - ahinoi - sappiamo benissimo come sono andate le cose.

Il 14 luglio 2015 una tragica fatalità ha portato via dalla famiglia di Nick Cave il figlio quindicenne Arthur, caduto dalla scogliera di Ovingdean, vicino Brighton. Una tragedia immensa che ha cambiato il corso delle cose e della vita dell’artista australiano e che, nel giro di alcuni mesi, lo ha portato alla realizzazione di Skeleton Tree (2016): capolavoro di musica e soprattutto di sentimenti. Una sorta di catarsi in cui Cave elabora il lutto.

Ora però è tempo di guardare avanti, portandosi con sé gioia e dolore, piacere e sofferenza. Ed è giunto quindi il momento di celebrare 30 anni di musica e successi di Nick Cave and The Bad Seeds che vanno dal 1984 al 2014. Trent’anni di Lovely Creatures, per intenderci. (La redazione)

Tracklist (versione standard)

CD1

Loverman

Tupelo

Deanna

From Her To Eternity

The Weeping Song

Dig, Lazarus, Dig!!!

People Ain’t No Good

Higgs Boson Blues

Straight To You

Where The Wild Roses Grow

CD2

Into My Arms

Love Letter

Red Right Hand

The Mercy Seat

O Children

The Ship Song

Stranger Than Kindness

Jubilee Street

Nature Boy

We No Who U R

Stagger Lee