Endless, il primo album di Luca D’Alberto, compositore apprezzato da Wim Wenders.



Endless è il primo album di Luca D’Alberto, compositore italiano da Wim Wenders, Peter Lindbergh. Un lavoro che varca i confini della musica classica per immergersi in uno stile personale e contemporaneo che unisce l’elettronica con sonorità acustiche.

Scritto e suonato interamente da Luca D’Alberto, Endless è un viaggio in territori lontani, eterei e dalle visioni cinematografiche. Un disco intenso che cattura l’attenzione per i suoi dettagli sonori e per la sua vibrante tranquillità.

Prodotto da Martyn Heyne (Tiny Ruins, The National) e Henrik Schwarz, l’album ricorda ancora una volta come la musica sia in grado di veicolare emozioni profonde. (La redazione)