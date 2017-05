Prosegue il tour europeo de Il Volo con due date a Roma



Dopo la data zero di Roccaraso e quelle di Torino, Bologna e Milano, prosegue il tour italiano ed europeo de Il Volo con due date al Pala Lottomatica di Roma: domani 12 e sabato 13 maggio.

I tre tenori italiani - Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble - torneranno a portare sul palcoscenico un programma dove le melodie di successo del repertorio napoletano, italiano e internazionale si alterneranno a brani tratti da grandi musical e con le più celebri arie d’opera.

La tournée del trio continuerà il 15 maggio al Pala Prometeo di Ancona; il 17 maggio al Modigliani Forum di Livorno; il 19 e il 20 maggio all’Arena di Verona; il 23 maggio alla Royal Albert Hall di Londra (ospite Mario Biondi); l’1, il 3 e il 4 giugno al Teatro Antico di Taormina; l’8 giugno all’MFCC di Malta; il 10 giugno all’Arena Flegrea di Napoli; il 15 giugno alla Mitsubishi Electric Halle di Dusseldorf; il 16 giugno al Mehr! Theater di Amburgo; il 18 giugno alla Crocus Hall di Mosca; il 20 giugno al Palatz Ukraini di Kiev; il 22 giugno al Teatr Muzkomedii di Odessa.

E non finisce qui: il 24 giugno al Jardines del Botanico di Madrid; il 26 giugno all’Hala Torwar di Varsavia; il 28 giugno allo Stadthalle/Halle F di Vienna; il 30 giugno al National Palace of Culture/Hall 1 di Sofia; l’8 luglio in Piazza Grande a Palmanova (UD); il 9 luglio all’Anfiteatro Camerini di Piazzola sul Brenta (PD); il 14 luglio alla Summer Arena di Soverato (CZ); il 21 luglio in Piazza Napoleone a Lucca per il Lucca Summer Festival; il 28 luglio alla Forte Arena di Pula (CA). A settembre Il Volo tornerà a esibirsi oltreoceano con alcune date nelle più importanti città dell’America Latina. (La redazione)