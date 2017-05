Sala Giochi, il nuovo album di Ivan Graziani.



Sala Giochi è il titolo del nuovo disco di Filippo Graziani, figlio del mai dimenticato Ivan. Uscirà il 16 giugno per Farn Music, distribuito da Universal Music Italia, ed è il secondo album di inediti per il cantautore Targa Tenco (ricevuta due anni fa con l’album d’esordio, Le cose belle), con la cover del disco ispirata alla generazione “arkanoid” (a breve sarà svelata sulla pagina Facebook del musicista).

Dopo numerosi indizi lanciati in rete e sui suoi social, il cantautore anticipa il nuovo progetto con il singolo Esplodere. Il brano racconta di un amore pronto a “scoppiare” dopo essere stato in balia di dubbi e di incertezze. Così Filippo Graziani: “Esplodere è la mia descrizione della nascita di un amore. Quando questo sentimento “sboccia” o “scoppia” è un evento che ho sempre percepito come pirotecnico, spettacolare, travolgente, che ti coglie impreparato. Un momento sempre più grande dei protagonisti stessi”.

Esplodere è anche un videoclip firmato dal regista Andrea Tani: un salto (inedito) nei meravigliosi anni ‘80 dove il sound di questa ballad moderna si veste dei colori fluo, dei (mitici) jeans a vita alta, stampe a pois, a righe e lamè. E il disco non sarà da meno. Filippo è pronto a giurarlo. (La redazione)