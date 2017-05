Il cartellone completo di Rock in Roma 2017



In poco più di 8 anni il Postepay Sound Rock in Roma ha conquistato un posto di prestigio tra le rassegne internazionali più attese della stagione estiva, facendo diventare Roma il nuovo polo attrattivo per le rockstar internazionali e nazionali, città immancabile nelle principali tournée estive mondiali.

Con la nona edizione del festival, che si terrà dal 23 giugno al 2 agosto 2017, presso l’Ippodromo della Capannelle, saranno ben 18 i concerti che vedranno protagonisti musicisti della scena mondiale e nazionale. Di seguito il cartellone completo di questa nuova edizione di Rock in Roma. (La redazione)

Line-up definitiva di Postepay Sound Rock in Roma 2017

Mese di giugno

23 giugno: Damian Marley

24 giugno: Daniele Silvestri

27 giugno: Samuel

Mese di luglio

4 luglio: Brunori Sas

5 luglio: Alter Bridge + Blues Pills

6 luglio: Mannarino + Orchestraccia + Rogê, Lavinia Mancusi + Batuqueiros di Roma

8 luglio: J-Ax & Fedez

9 luglio: Ms. Lauryn Hill

10 luglio: The XX

13 luglio: Marra / Guè

17 luglio: Einstürzende Neubauten + Spiritual Front

20 luglio: Red Hot Chili Peppers + Knower

21 luglio: Kasabian

22 luglio: Phoenix

25 luglio: Marilyn Manson (+ special guest)

27 luglio: Afterhours

29 luglio: Lo Stato Sociale + Ex-Otago

Mese di agosto

2 agosto: The Offspring + Pennywise + Millencolin