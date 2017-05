Ecco i nuovi nomi del Siren Festival 2017: Ghostpoet, Cabaret Voltaire, Jenny Hval, Noga Erez, Ghali, Carl Brave x Franco126



Dopo aver annunciato Allah-Las, Apparat dj, Arab Strap, Baustelle, Daniel Miller e Trentemøller, oggi 12 maggio il Siren Festival di Vasto, che si terrà dal 27 luglio al 30 luglio, svela altri importanti nomi confermandosi, ancora una volta, uno dei migliori eventi italiani di musica indipendente e alternativa.

In questa nuova edizione saliranno sul palco del Siren Festival 2017 anche Cabaret Voltaire (progetto new wave di culto messo su da Richard H. Kirk nei primi anni ‘70 assieme a Stephen Mallinder e Chris Watson), Ghali (rapper italiano di origini tunisine, sicuramente uno dei più interessanti della scena hip hop), Jenny Hval (cantautrice norvegese che ha incantato il pubblico e la critica specializzata con il suo folk sperimentale, contaminato e sognante), Ghostpoet (il britannico Obaro Ejimiwe, così all’anagrafe, è un vero e proprio poeta urbano capace di unire in maniera davvero personale alternative hip hop e musica elettronica), Carl Brave x Franco126 (Carl Brave e Franco126 sono amici prima che musicisti, e le loro canzoni non sono altro che delle meravigliose “istantanee” raccontate a colpi di rap e pop) e Noga Erez (giovanissima e talentuosa cantautrice israeliana influenzata da Björk, M.I.A. e fka Twigs ma anche da Flying Lotus e Kendrick Lamar, e che vi incanterà con il suo universo sonoro fatto beat e synth).

In attesa che arrivino nuovi annunci, non vi resta che prenotare immediatamente i biglietti attraverso il sito del festival per godervi 4 giorni di musica di grande qualità ma anche di sole, mare e cultura. Vi ricordiamo che quest’anno Musicletter.it è partner del Siren Festival. (La redazione)

Programma del Siren Festival 2017 (in corso di aggiornamento)

Venerdì 28 luglio 2017 – Baustelle, Apparat, Allah-Las, Cabaret Voltaire, Ghali, Jenny Hval

Sabato 29 luglio 2017 – Trentemoller, Ghostpoet, Arab Strap, Carl Brave x Franco126, Noga Erez, Daniel Miller

