Grazia e talento nel nuovo album della musicista e cantante islandese Sóley



Endless Summer è il titolo del terzo album dell’islandese Sóley. Un disco pop dalle atmosfere eteree, ipnotiche e raffinate dove la musicista mette in mostra la sua grazia e il suo talento in un crescendo di canzoni dove a farla da padrone è il piano.

Otto tracce scritte con l’amico e collaboratore di lunga data Albert Finnbogason, attraverso le quali Sóley Stefánsdóttir esplora i lati più ottimisti e assolati del proprio songwriting. Pubblicato per Morr Music e distribuito in Italia da Goodfellas, da oggi è possibile ascoltare alcuni dei brani estratti dal nuovo e suggestivo Endless Summer. La musicista e cantante islandese sarà in Italia nel mese di luglio per alcuni concerti. (La redazione)

Sòley Italian Summer Tour 2017

1 luglio - L`Aquila - Paesaggi Sonori

2 luglio - Ancona - Corte Della Mole Vanvitelliana

4 luglio - Bologna - Covo Club

5 luglio - Milano - Circolo Magnolia

6 luglio - Galzignano Terme (PD) - Just Like Heaven

Endless Summer by Sóley