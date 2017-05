Faine - Pillole di House, 2017 (full album stream)



Sarà pubblicato il 22 maggio prossimo da Cookmusic l’album di debutto di Faine, progetto musicale del sound designer e producer Angelo Elle. Il disco si intitola Pillole di House ed è composto da sette brani che spaziano dalla pop music alla french house.

Viaggi, città, drum machine e synth dislocati in camere d’albergo sono alla base di questa produzione che sintetizza il lavoro svolto in questi anni fra singoli e video ben recensiti dalla stampa di settore, inseriti in raccolte indie (1M Next Compilation 2015, La Fame Dischi 2016) e in rotazione radiofonica (Radio Capital 2016).

“Non tutta la musica che buttate è persa”, scrive Faine che, non a caso, si nutre dei vostri scarti spotifyani, ripescando frammenti di bit abbandonati in supporti digitali, creando qualcosa che avete già ascoltato ma che non vi appartiene più.

E il risultato di questa sorta di raccolta differenziata è un lavoro piacevole e sbarazzino che ricicla e rivisita con gusto un certo pop anni ’80. Anticipato dal video del singolo che dà il titolo al disco, Pillole di House è in anteprima streaming sul nostro blog a partire da oggi. Buon ascolto. (La redazione)

Clicca qui e ascolta il disco mentre navighi