Nuovo album per Cody ChesnuTT e due concerti in Italia



Sarà pubblicato il 2 giugno prossimo da One Little Indian, con distribuzione Audioglobe, My Love Divine Degree, terzo album dello statunitense Cody ChesnuTT. Prodotto da Anthony “The Twilight Tone” Khan e mixato in diciotto mesi, il “guerriero del soul” con questo nuovo disco ci racconta un altro pezzo dell sua vita grazie al suo inconfondibile piglio poetico di storyteller.

Un nuovo lavoro che spazia dal classico soul alle sperimentazioni dei più moderni synth e che rivela, ancora una volta, la sensibilità e il talento ChesnuTT che sarà in Italia per due imperdibili date: il 1° giugno ai Giardini del Cavaticcio di Bologna per Bio Parco Biografilm Festival, e il 2 giugno 2017 al Monk di Roma. Di seguito è possibile ascoltare Image of Love, brano estratto da My Love Divine Degree. Buon ascolto. (La redazione)