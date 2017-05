Si intitola Azulejos il nuovo album di Andrea Mangia, aka Populous. Ascolta il primo singolo.



Night Safari del 2014 ( ascoltalo qui ) è senza dubbio il disco con il quale Andrea Mangia, aka Populous, si è guadagnato il consenso anche a livello internazionale. Ora però al musicista italiano tocca mantenere la stima e l’apprezzamento di pubblico e critica mondiale. E in un certo senso la sua prova del nove sarà Azulejos, nuovo lavoro discografico in uscita il 9 giugno per La Tempesta Dischi in Italia e per Wonderwheel Recordings nel resto del mondo.

Azulejos, missato da Jo Ferliga degli Aucan, è stato interamente composto a Lisbona ed è la sintesi del nuovo viaggio sonoro di Populous, un ponte ideale fra i ritmi sensuali della cumbia sudamericana e l’elettronica europea. Nella nuova fatica discografica di Populous vengono ospitati Ela Minus (Azul Oro), Nina Miranda (Cru) e Riva (Batismo). Di seguito invece è possibile ascoltare il primo singolo nonché la traccia che dà il titolo al disco. Buon ascolto. (La redazione)

Azulejos by Populous