The Nashville Sound, il ritorno di Jason Isbell and The 400 Unit. Guarda il video.



The Nashville Sound segna il ritorno di Jason Isbell dopo il grande successo e i due Grammy vinti con il precedente album Something More Than Free del 2015.

Jason Isbell è uno dei migliori autori in circolazione del genere americana nonché della tradizione roots rock a stelle e strisce. E questo nuovo album ne è senza dubbio la dimostrazione, disco registrato a Nashville con il produttore Dave Cobb e che ha voluto intestare, dopo 5 anni, anche con il nome della band che ormai lo accompagna dal 2009, ovvero The 400 Unit.

The Nashville Sound sarà pubblicato da Southeastern Records / Thirty Tigers con distribuzione italiana a opera di Goodfellas. Di seguito è posbbile ascoltare Hope The High Road, uno dei brani estratti dal nuovo album. Buon ascolto. (La redazione)