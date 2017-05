Jessica Moss - Pools Of Light, 2017 (full album stream)



Conosciuta per essere la violinista nonché corista dei Thee Silver Mt. Zion Memorial Orchestra & Tra-La-La Band ma anche per aver collaborato con Broken Social Scene, Arcade Fire, Carla Bozulich, Frankie Sparo e Vic Chesnutt, la musicista canadese Jessica Moss realizza il suo primo vero lavoro da solista dal titolo Pools Of Light.

Un album che contiene 8 tracce dall’incedere sperimentale e che arriva a distanza di due anni circa da Under Plastic Island, cassetta autoprodotta e registrata nel 2015 con Guy Picciotto dei Fugazi. Un disco ipnotico e suggestivo che ha bisogno di un ascolto attento, non distratto. Per cui, prima di premere il tasto play e di farvi cullare dalle note di Pools Of Light, assicuratevi di spegnere TV, radio e qualsiasi mezzo di distrazione di massa. Buon ascolto. (La redazione)

