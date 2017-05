Questa volta non è una bufala: è morto Chris Cornell. Guarda il video di Fell On Black Days eseguita nel suo ultimo concerto a Detroit.



Secondo quanto appreso dai principali organi di informazione, tra la notte del 17 e 18 maggio è morto a Detroit per cause ancora da accertare Chris Cornell (all’anagrafe Christopher John Boyle), voce della storica formazione statunitense Soundgarden ma anche di band come Temple of the Dog e Audioslave.

Il rocker americano aveva 52 anni e la sua ultima esibizione dal vivo risale alla sera precedente la sua scomparsa, esattamente il 17 maggio 2017 al Fox Theatre di Detroit. Su YouTube c’è anche il video di Fell On Black Days eseguita durante il suo ultimo concerto. Sembra, inoltre, che nei giorni scorsi fosse circolata la notizia, prontamente smentita, della morte di Chris Cornell. Una semplice coincidenza? (La redazione)