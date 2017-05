Falso Negativo è il nuovo album dei bresciani Newdress. Ascolta il primo singolo.



Esce oggi 18 maggio su etichetta Vrec e con distribuzione Audioglobe, Falso Negativo, il nuovo album dei bresciani Newdress. La pubblicazione del disco arriva, non a caso, il giorno del 37° anniversario della scomparsa di IanCurtis dei Joy Division, formazione fondamentale della storia del rock ma anche per il sound dei Newdress che, fin dal 2008, portano avanti la tradizione della new wave italiana contaminata dall’elettronica.

Il nuovo album di inediti è il naturale seguito dell’EP Novanta del 2015 che si avvaleva della collaborazione di Garbo, Omar Pedrini, Lele Battista e Luca Urbani Il primo singolo estratto da Falso Negativo è Daylight, brano che a partire da oggi è in streaming sul nostro blog. Buon ascolto. (La redazione)

DAYLIGHT by VREC (2017)