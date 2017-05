Binker & Moses sulle orme di Kamasi Washington, BadBadNotGood e Thundercat. In arrivo un nuovo album dal titolo Journey to the Mountain of Forever.



Binker Golding e Moses Boyd, in arte Binker & Moses, sono due tipi che in qualche modo stanno riformulando il jazz, qualora di jazz si possa parlare ancora oggi. A ogni modo il duo londinese sta facendo qualcosa di simile a Kamasi Washington, BadBadNotGood e Thundercat che, soprattutto chi è del mestiere e bazzica queste pagine, sa benissimo quanto siano bravi e creativi.

Comunque per farsi subito un’idea del talento di Binker & Moses √® sufficiente ascoltare Intoxication from the Jahvmonishi Leaves e The Valley of the Ultra Blacks, pezzi estratti dal nuovo doppio album dal titolo Journey to the Mountain of Forever che verr√† pubblicato il 2 giugno 2017 su Gearbox Records, con distribuzione Goodfellas, e che vede la collaborazione di Evan Parker, Byron Wallen, Tori Handsley, Sarathy Korwar e Yussef Dayes. Un disco intenso e - a suo modo - “rivoluzionario”. (La redazione)

I nostri streaming