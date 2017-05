Astro Festival 2017: le stelle sempre più in movimento.



Arriva Astro Festival 2017 con una line up che già ha la felicità e l’onore di portare nella stessa notte, esattamente il 24 giugno prossimo, e in una unica location, quella del Circolo Magnolia di Milano, i live di Moderat (foto in alto), Gold Panda, Clap! Clap! (con tanto di band al seguito) e Lory D (leggenda techno romana).

Ora però si aggiungono dei nuovi nomi che vanno ad arricchire il cartellone dell’Astro Festival 2017 che porterò all’attenzione del pubblico quanto di meglio possa offrire la musica elettronica oggi. Stiamo parlando di Dixon, Daniele Baldelli, Dukwa e Abstract. (La redazione)