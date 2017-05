Tre date in Italia per i Clap Your Hands Say Yeah di Alec Ounsworth. Ascolta il nuovo album dal titolo The Tourist.



Saranno tre le date in Italia dei Clap Your Hands Say Yeah, progetto indie rock sempre più personale del cantante e chitarrista statunitense Alec Ounsworth: il 7 Settembre al Magnolia di Milano, l’8 settembre al Monk di Roma e il 7 ottobre 2017 al Covo di Bologna.

L’ultimo album dei Clap Your Hands Say Yeah è stato pubblicato il 24 febbraio scorso con il titolo The Tourist, un disco autoprodotto che ha visto il coinvolgimento in fase di missaggio di Dave Fridman dei Mercury Rev.

Un lavoro catartico e liberatorio in cui Alec Ounsworth sembra rendere omaggio ai suoi eroi musicali come Velvet Underground, Talking Heads, Robert Wyatt, Tom Waits… Un disco che ci piace ascoltare tantissimo, in qualsiasi momento della giornata. Un graditissimo ritorno, insomma. (La redazione)

The Tourist by Clap Your Hands Say Yeah