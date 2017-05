Tre date in Italia per gli Yes (featuring Jon Anderson, Trevor Rabin, Rick Wakeman)



Le icone del rock mondiale e storici membri degli Yes (Jon Anderson, Trevor Rabin e Rick Wakeman) tornano insieme per dare vita al progetto YES featuring Jon Anderson, Trevor Rabin, Rick Wakeman.

Dopo aver registrato numerosi sold out in tutto il mondo, questa storica reunion sbarcherà per la prima volta in Italia a luglio per tre imperdibili date: il 17 luglio alla Cavea Auditorium Parco della Musica di ROMA; il 19 luglio all’Arena Campagnola di Schio (Vicenza); il 22 luglio 2017 alle Rocce Rosse di Arbatax (Nuoro) in occasione di “Rocce Rosse Blues”. (La redazione)