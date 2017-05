James Brown (di Eddy Cilìa) e Ray Charles (di Antonio Bacciocchi): due nuove biografie dell’anima edite da Vololibero.



Soul Books, interessantissima collana diretta da Alberto Castelli ed edita da Vololibero di Claudio Fucci, si arricchisce di altri due meravigliosi volumi: James Brown - Nero e fiero (vol. 8) di Eddy Cilìa e Ray Charles - Il genio senza tempo (vol. 9) di Antonio Bacciocchi.

Due nuovi volumi partoriti da due importanti firme del giornalismo musicale italiano: Eddy Cilìa, critico musicale e scrittore con alle spalle numerose pubblicazioni e collaborazioni editoriali, che ha raccontato il genio e la sregolatezza di un personaggio chiave del soul e del funk, stiamo parlando di Mr. Dynamite, ovvero James Brown.

E Antonio Bacciocchi, scrittore, blogger e musicista in una ventina di gruppi tra cui i Not Moving, Link Quartet e Lilith, che ha descritto un altro personaggio unico e geniale della storia della popular music, quantunque contraddittorio sia a livello umano che artistico. Si tratta di Ray Charles, figura cardine e indimenticabile del rhythm and blues e del soul.

Queste due nuove biografie dell’anima vanno ad aggiungersi a quelle di Aretha Franklin (di Gabriele Antonucci), Al Green (di Lucia Settequattrini), Marvin Gaye (di Carlo Babando), Otis Redding (di Alberto Castelli), Nina Simone (di Gianni Del Savio), Curtis Mayfield (di Carlo Bordone) e Sam Cooke (di Alex Righi). Nove volumi, a oggi, facili da leggere e che vale la pena collezionare. (La redazione)