Stereocosmica, il primo album collaborativo di Ivana Gatti e Lo Zoo di Berlino, con la partecipazione di Gianni Maroccolo.



Senza dubbio Ivana Gatti è una cantautrice con uno stile unico e inconfondibile. Una musicista originale che ha incontrato questa volta l’apporto di una delle band strumentali prog/post-rock più interessanti del panorama indipendente italiano, Lo Zoo di Berlino, con cui ha realizzato questo nuovo album dal titolo Stereocosmica.

Un disco prodotto dal collettivo ZdB con la collaborazione di Gianni Maroccolo, che ha sempre creduto nella cantautrice italiana, e che vedrà la luce a partire dal 30 giugno prossimo per per ZdB con distribuzione Goodfellas. Tra i brani, scritti a quattro mani da Ivana e Lo Zoo di Berlino, c’è anche un’originalissima reintepretazione di Tra sesso e castità di Franco Battiato.

La prima stampa di Stereocosmica sarà venduta con degli occhiali 3D per massimizzare l’esperienza cosmo-psych-pop pensata dal fotografo Gabriele Maschio per questo lavoro discografico. In attesa della pubblicazione, è possibile ascoltare in streaming integrale L’oggetto oscuro, primo singolo estratto dall’album. (La redazione)